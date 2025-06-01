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Президент провел совещание с членами президиумов законодательного и исполнительного органов власти

Президент провел совещание с членами президиумов законодательного и исполнительного органов власти
фото: пресс-служба Президента ПМР

На площадке Дома официальных приемов состоялось совещание с участием Главы государства, Руководителя Администрации Президента ПМР, членов президиумов Правительства ПМР и Верховного Совета ПМР. Обсуждали республиканский бюджет. В существующих реалиях и вырисовывающихся перспективах его исполнение в закрепленных законом параметрах не представляется возможным. С докладами о текущем положении дел выступили министр экономического развития Сергей Оболоник и глава Минфина Алена Рускевич, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

Год начался с серьезного энергетического кризиса, спровоцировавшего экономический упадок. Негативно сказывается геополитическая ситуация по периметру республики и в мире. Вынужденный простой промышленных предприятий привел к сокращению объемов производства в январе-мае нынешнего года на 43% (3 миллиарда рублей в абсолютном выражении). Если сравнивать с показателями прошлого года, то электроэнергетика просела на 51,5%, черная металлургия на 66%, химическая промышленность на 68%. Удается удерживать позиции пищепрому, ориентированному на внутренний рынок. ВЭД в большом минусе. Даже без учета электроэнергии, экспорт которой сейчас не осуществляется, внешнеторговый оборот сократился на 31,5%. Источники наполнения бюджета по сути перекрыты. Обеспечение энергоресурсами нестабильно. Исполнение социальных обязательств становится все проблематичнее. Ситуацию в целом зампред правительства оценил как критическую.

Вадим Красносельский призвал консолидировать усилия для выработки мер реагирования. По его словам, классических решений, которые ранее позволяли удерживать экономику на плаву, недостаточно. Резервы исчерпаны. Участники совещания обсудили конкретные предложения, которые будут дорабатываться.
  • Вчера, 21:25
  • DTV
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