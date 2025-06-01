Dnestr.TV

 
0

Эксперт назвала шесть необычных способов защититься от комаров

Эксперт назвала шесть необычных способов защититься от комаров
источник фото: ttelegraf.ru

Июнь — время наивысшей активности комаров. В течение ближайшего месяца они будут интенсивно размножаться. Как можно отпугнуть комаров, рассказали эксперты.

В интервью порталу 66.ru они назвали шесть неочевидных способов защиты от комаров, пишет vfokuse.mail.ru.

Хвоя

Комары не любят ее, потому можно отогнать их, бросив в костер еловые и сосновые шишки, рассказала ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Любовь Некрасова. Людям этот запах нравится, но насекомые не выносят его и стараются избегать. В идеале — бросить сухие шишки: они лучше горят и дают больше дыма.

Чеснок

Он может действовать как естественный репеллент от комаров. Сильный запах чеснока отпугивает насекомых. Дело в том, что в продукте содержится аллицин (эфирное соединение). Он маскирует естественный запах человека, что мешает комарам найти его, а соединения серы отпугивают их.

Деготь и эфирное масло ванили

Как отметил старший научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников, эти средства продаются в аптеках и на маркетплейсах. Масло ванили можно заменить лавандовым и эвкалиптовым. Чтобы отпугнуть комаров, достаточно всего нескольких капель.

Летучие мыши

Одна особь может съесть до 2 тысяч комаров за ночь. Если вы живете за городом, можете купить домик для летучих мышей.

Одежда

Некоторые цвета менее привлекательны для комаров, а какие-то, наоборот, более предпочтительны. Чаще всего после запаха углекислого газа (который выделяет человек при дыхании) они реагируют на более длинные волны света. Им соответствуют оранжевый, красный, черный и голубой цвета. А вот на одежду зеленого, синего и фиолетового цветов, как показывают исследования, комары почти не реагируют.

Инсектицидные лампы и уличные ловушки

Лампы приманивают насекомых УФ-излучением. Подлетая к ним, комар садится на металлическую решетку и погибает от поражения электрическим током. Уличные ловушки завлекают насекомых углекислым газом и теплом.
  • Вчера, 21:41
  • DTV
  • Просмотров: 58
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к п ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Спортивный турнир по джиу-джитсу
  • В Молдове ограничили места для курения и усилили наказа ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регл ...
  • Везём ягоды: таможенные правила
  • 27 новых направлений: Кишиневский аэропорт укрепляет св ...
  • Ситуация с поставками газа остаётся стабильно напряжённ ...
  • Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к п ...
  • В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 л ...
  • «Союзу Память» — 30 лет
  • Минимум для жизни в апреле 2025 года
  • Спортивный турнир по джиу-джитсу
  • В Молдове ограничили места для курения и усилили наказа ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM