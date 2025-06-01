Июнь — время наивысшей активности комаров. В течение ближайшего месяца они будут интенсивно размножаться. Как можно отпугнуть комаров, рассказали эксперты.
В интервью порталу 66.ru они назвали шесть неочевидных способов защиты от комаров, пишет vfokuse.mail.ru.
Хвоя
Комары не любят ее, потому можно отогнать их, бросив в костер еловые и сосновые шишки, рассказала ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Любовь Некрасова. Людям этот запах нравится, но насекомые не выносят его и стараются избегать. В идеале — бросить сухие шишки: они лучше горят и дают больше дыма.
Чеснок
Он может действовать как естественный репеллент от комаров. Сильный запах чеснока отпугивает насекомых. Дело в том, что в продукте содержится аллицин (эфирное соединение). Он маскирует естественный запах человека, что мешает комарам найти его, а соединения серы отпугивают их.
Деготь и эфирное масло ванили
Как отметил старший научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников, эти средства продаются в аптеках и на маркетплейсах. Масло ванили можно заменить лавандовым и эвкалиптовым. Чтобы отпугнуть комаров, достаточно всего нескольких капель.
Летучие мыши
Одна особь может съесть до 2 тысяч комаров за ночь. Если вы живете за городом, можете купить домик для летучих мышей.
Одежда
Некоторые цвета менее привлекательны для комаров, а какие-то, наоборот, более предпочтительны. Чаще всего после запаха углекислого газа (который выделяет человек при дыхании) они реагируют на более длинные волны света. Им соответствуют оранжевый, красный, черный и голубой цвета. А вот на одежду зеленого, синего и фиолетового цветов, как показывают исследования, комары почти не реагируют.
Инсектицидные лампы и уличные ловушки
Лампы приманивают насекомых УФ-излучением. Подлетая к ним, комар садится на металлическую решетку и погибает от поражения электрическим током. Уличные ловушки завлекают насекомых углекислым газом и теплом.