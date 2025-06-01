На территории республики продолжает действовать запрет на вывоз топливных ресурсов включая древесину. Напомним, соответствующий Указ был подписан Главой государства в декабре 2024 года для обеспечения спроса на внутреннем рынке и предотвращения дефицита в условиях энергетического кризиса. Однако ограничения на экспорт древесины с завтрашнего дня будут частично сняты по ряду объективных причин. При этом на данный вид товара будет введена регуляторная таможенная пошлина, передает пресс-служба Правительства.
Согласно данным Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды, за период с декабря 2024 года по июнь 2025 года потребности населения, организаций, министерств и ведомств в топливной древесине были обеспечены в полном объеме. В то же время, на предприятии ГУП «Приднестровье-лес» был сформирован неприкосновенный запас дров в объеме 3,5 тыс. складометров, а также накоплен значительный объем невостребованной древесины. В связи с чем профильная Госслужба инициировала рассмотрение вопроса о частичном экспорте излишек древесины. Это позволит рационально ее использовать и предотвратить возможные потери из-за ограниченного срока хранения.
Принимая во внимание стабилизацию ситуации на внутреннем рынке, Министерство экономического развития разработало изменения и дополнения в Постановление Правительства «О запрете вывоза топливных ресурсов». Отметим, частичное снятие ограничений на вывоз древесины коснется только профильного предприятия, подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.
«Данный проект подготовлен в целях активизации деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовку древесины, увеличения поступления валютных средств, а также в целях создания условий для рационального использования складированной и невостребованной на внутреннем рынке лесопродукции. Проектом предлагается не распространять запрет на вывоз древесины осуществляемый исключительно государственной организацией, реализующей лесохозяйственные, лесовосстановительные мероприятия, подведомственной исполнительному органу государственной власти, уполномоченному в области охраны окружающей среды и пользования природными ресурсами, при условии наличия документов, подтверждающих оплату вывозимого товара в полном объеме», – пояснил Вице-премьер.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил приоритет внутреннего обеспечения республики.
«Самое важное – у нас в стране должен остаться неснижаемый остаток дров для обеспечения хотя бы одного-двух сезонов. И важно учитывать срок хранения этих дров, чтобы древесина не гнила», – подчеркнул Премьер и добавил, что важным условием также является поступление выручки от продажи в валюте страны-покупателя.
В связи с частичным снятием ограничений на вывоз древесного сырья и для оперативного регулирования экспорта так же был принят проект постановления «О введении экспортной регуляторной таможенной пошлины на некоторые виды топливной древесины». Так, размер пошлин составит один цент за килограмм неколотой древесины и два цента за килограмм прочей, включая колотую. Документ вступит в силу с завтрашнего дня и будет действовать до конца календарного года.