Сайт "Днестр ТВ" и радио "Новая Волна" закрыты

Сайт "Днестр ТВ" и радио "Новая Волна" закрыты

Уважаемые читатели и посетители нашего сайта "Днестр ТВ"!

Сегодня мы хотим поделиться с Вами печальной новостью и это наша последняя публикация.

Сообщаем Вам, что с 1 сентября 2025 года "Днестр ТВ" и радио "Новая Волна" прекращает свою работу.

За годы работы мы старались предоставить Вам самую актуальную и интересную информацию. Мы ценим каждого из Вас и очень благодарны за то, что Вы были частью нашего сообщества.

Мы благодарим Вас за Вашу поддержку, комментарии и участие.

Это было непростое решение, но в связи с обстоятельствами мы больше не можем продолжать нашу деятельность. Мы надеемся, что Вы найдете другие надежные источники информации.

С уважением,
ООО "Телерадиокомпания "Новая Волна",
директор, Ирина Карташова


