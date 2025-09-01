Уважаемые читатели и посетители нашего сайта "Днестр ТВ"!



Сегодня мы хотим поделиться с Вами печальной новостью и это наша последняя публикация.



Сообщаем Вам, что с 1 сентября 2025 года "Днестр ТВ" и радио "Новая Волна" прекращает свою работу.



За годы работы мы старались предоставить Вам самую актуальную и интересную информацию. Мы ценим каждого из Вас и очень благодарны за то, что Вы были частью нашего сообщества.



Мы благодарим Вас за Вашу поддержку, комментарии и участие.



Это было непростое решение, но в связи с обстоятельствами мы больше не можем продолжать нашу деятельность. Мы надеемся, что Вы найдете другие надежные источники информации.



С уважением,

ООО "Телерадиокомпания "Новая Волна",

директор, Ирина Карташова