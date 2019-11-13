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"НЛО" пролетели над Молдовой

"НЛО" пролетели над Молдовой

Бывший мэр Комрата Леонид Добров написал тревожный пост в Фэйсбуке: "Только что над Комратом пролетел огромный караван каких-то светящихся объектов, выстроенные в цепочку и напоминающие длиннющий поезд.

Летели они примерно на той же высоте, что и летят самолёты, около 10 тыс метров. А может чуть выше. Пролетели они в сторону Чадыр-Лунги.

Виднелись мне они примерно минуты две-три.

"НЛО" пролетели над Молдовой

Скорее всего, это и есть те самые огромное количество НЛО, которые ведут отчаянную войну за нашу планету Земля.

Пока я включал свою мобилку и начинал снимать, то они уже уходили из моей видимости. Поэтому моя мобилка вряд ли что-то конкретное успела запечатлеть.

Но визуально они смотрелись очень отчётливо. Может ещё кто-нибудь их видел, отзовитесь?!?!"

Хотим успокоить господина Доброва и других нервных читателей. Это не НЛО, это Илон Маск запустил новую партию спутников Starlink для обеспечения глобального покрытия интернетом на нашей планете. Спутники разместились на орбите в 290 км от земли, но там они пробудут не долго, пишет kp.md.

Как только специалисты SpaceX проведут все тесты и убедятся в том, что все работает исправно, аппараты поднимутся на высоту 550 км.


kp.md
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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