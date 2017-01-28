





Купание в Мертвом Море и Крепость Масада в Израиле

Французы в шоке: 30-летний молдаванин с 250 тысячами евро в чемодане ехал на автобусе покупать дом в Испании

СМИ сообщили о принятии решения повысить пенсионный возраст

Белый дом рассказал о разговоре Трампа с Путиным



