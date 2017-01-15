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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6


НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6
Вера Брежнева похвасталась шикарной фигурой в золотом бикини
Оппозиция Сирии отказалась от предложенного Россией проекта Конституции
Россия предлагает создать для курдов автономию
Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста

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Новости Приднестровья

Новости Приднестровья

Процесс продолжается...
Go-Proгулка по улицам города Тирасполь и Бендеры. Приднестровье.
Приднестровский борец с офшорами "спрятался" на Виргинских островах
В Бендерах идут задержания и обыски
Председатель Арбитражного суда ПМР подала в отставку

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Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2017

  • Категория: Юмор
  • 24-01-2017, 07:38
  • DTV
  • Просмотров: 31

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Британский журналист: что, если Россия будет вести себя, как США?


Британский журналист: что, если Россия будет вести себя, как США?

Известный британский колумнист и блогер Нил Кларк в своей статье для RT представил мир, в котором привычные и, казалось бы, нормальные недавние политические события совершались бы другими государствами.....
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Бендерчане простились с Игорем Сметанниковым




Известный геральдист, общественный деятель, писатель и кинематографист ушел на 56-м году жизни.
Игоря Сметанникова в городе знали многие, если не лично, то по фильмам, посвящённым Бендерам. Один из самых известных «Дыхание времени». Также Игорь Сметанников – автор нескольких экранизаций рассказов Чехова, где в качестве города «№» также выступили Бендеры. В качестве актёров в этих фильмах выступили простые жители города...
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Морис Жарр - Вальс & Зима

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