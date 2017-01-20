





Известный геральдист, общественный деятель, писатель и кинематографист ушел на 56-м году жизни.

Игоря Сметанникова в городе знали многие, если не лично, то по фильмам, посвящённым Бендерам. Один из самых известных «Дыхание времени». Также Игорь Сметанников – автор нескольких экранизаций рассказов Чехова, где в качестве города «№» также выступили Бендеры. В качестве актёров в этих фильмах выступили простые жители города...