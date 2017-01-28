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Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
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Новости Приднестровья

Новости Приднестровья

"Шериф" пытался приобрести шотландского нападающего за 50 тысяч долларов
Вадим Красносельский и Дмитрий Рогозин обсудили результаты
Николай Глига был необоснованно задержан пограничной полицией Молдовы
Еще одно задержание
Только в леях
Кто и сколько прислал валюты в ПМР
Результат торгов валюты в ПМР с 23 по 27 января 2017 г
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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.7


НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.7

Белый дом рассказал о разговоре Трампа с Путиным
В Совфеде и Госдуме прокомментировали разговор президентов России и США
Ученые назвали самое заботливое животное в мире
Первый канал Германии: Русские сёрферы самые суровые в мире
Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сыграл партию с молдавским президентом Игорем Додоном
В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США
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Танго Ночи - Пётр Дранга Аккордеон

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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3


УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3

Лютый февраль: украинцы готовятся к тарифному апокалипсису
Порошенко поздравил украинцев с 25-летием государственного флага
За прошлый год Литва передала Украине 146 крупнокалиберных пулеметов
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Президент ПМР стал дедушкой

Президент ПМР стал дедушкой

По информации, полученной Днестр ТВ, президент ПМР Вадим Красносельский стал дедушкой. Родился внук.
Редакция поздравляет Вадима Николаевича Красносельского и желает родителям и малышу здоровья и успехов!
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Россия в тренде: американское издание составило рейтинг величайших держав мира

Россия в тренде: американское издание составило рейтинг величайших держав мира

Американский журнал The American Interest составил список восьми самых могущественных государств мира. Согласно рейтингу издания, такими державами являются...
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  • Визит президента Молдавии Игоря Додона в Приднестровье ...
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