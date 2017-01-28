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Новости Приднестровья
Закон о неприкасаемых
Назад в милицию!
Александр Мартынов: приднестровской экономике нужно минимум 60 млн. долларов инвестиций
В России обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются приднестровские экспортёры
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Градусы - Хочется
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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.7
Купание в Мертвом Море и Крепость Масада в Израиле
Французы в шоке: 30-летний молдаванин с 250 тысячами евро в чемодане ехал на автобусе покупать дом в Испании
СМИ сообщили о принятии решения повысить пенсионный возраст
Белый дом рассказал о разговоре Трампа с Путиным
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3
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Кучурганский лиман зимой с квадрокоптера
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Президент ПМР стал дедушкой
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