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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6
Сирия: Асад готов вести переговоры с оппозицией "обо всем"
В небе над Петербургом засияло сразу три солнца
Боятся третьей мировой
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Немецкий сатирик о капитализме и ситуации в мире
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Морис Жарр - Вальс & Зима
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Александр Розенбаум ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ♫ Я — ДИЕЗ НА НОТНОМ СТАНЕ
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Из к/ф "Застава Ильича". Знаменитое выступление поэтов-шестидесятников в Политехническом. Осень 1962 года.
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Умер основатель ансамбля "Поющие гитары"
В Санкт-Петербурге скончался основатель и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Поющие гитары" Анатолий Васильев. Об этом сообщил один из участников ВИА Валерий Кочегуро на своей....
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