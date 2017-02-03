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Новости Приднестровья
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Чёрный список продуктов с ГМО
Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки. Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят, что при поедании трансгенного картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение размеров внутренних органов, а также появляются патологии в значительно большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.
Считается, что все ГМО продукты, которые лежат у нас на прилавках, завезены из-за границы. Возможно. Но из заграничных компонентов наши компании производят продукты для потребления.
Согласно данным Организации ООН по ...
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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.7
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4k Днестр, с. Бычок, Приднестровье (Молдова) съемка квадрокоптером с высоты птичьего полета
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3
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Кучурганский лиман зимой с квадрокоптера
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