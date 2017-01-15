|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6
0
Новости Приднестровья
0
Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2017
0
Британский журналист: что, если Россия будет вести себя, как США?
0
Бендерчане простились с Игорем Сметанниковым
Известный геральдист, общественный деятель, писатель и кинематографист ушел на 56-м году жизни.
Игоря Сметанникова в городе знали многие, если не лично, то по фильмам, посвящённым Бендерам. Один из самых известных «Дыхание времени». Также Игорь Сметанников – автор нескольких экранизаций рассказов Чехова, где в качестве города «№» также выступили Бендеры. В качестве актёров в этих фильмах выступили простые жители города...
0
Морис Жарр - Вальс & Зима
Популярные ссылки