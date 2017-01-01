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Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
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В небе над Петербургом засияло сразу три солнца
Боятся третьей мировой

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Немецкий сатирик о капитализме и ситуации в мире

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Морис Жарр - Вальс & Зима

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Александр Розенбаум ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ♫ Я — ДИЕЗ НА НОТНОМ СТАНЕ

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Из к/ф "Застава Ильича". Знаменитое выступление поэтов-шестидесятников в Политехническом. Осень 1962 года.

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Умер основатель ансамбля "Поющие гитары"

Умер основатель ансамбля "Поющие гитары"


В Санкт-Петербурге скончался основатель и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Поющие гитары" Анатолий Васильев. Об этом сообщил один из участников ВИА Валерий Кочегуро на своей....

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  • Новости Приднестровья
  • Добавьте ЮМОРА в жизнь!
  • Взгляд на приднестровские выборы газетой "Взгляд"
  • Состоялась инаугурация Вадима Красносельского избранног ...
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