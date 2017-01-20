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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.6
CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации
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Нигериец, у которого 97 жен, собирается жениться вновь
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Новости Приднестровья
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Британский журналист: что, если Россия будет вести себя, как США?
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Бендерчане простились с Игорем Сметанниковым
Известный геральдист, общественный деятель, писатель и кинематографист ушел на 56-м году жизни.
Игоря Сметанникова в городе знали многие, если не лично, то по фильмам, посвящённым Бендерам. Один из самых известных «Дыхание времени». Также Игорь Сметанников – автор нескольких экранизаций рассказов Чехова, где в качестве города «№» также выступили Бендеры. В качестве актёров в этих фильмах выступили простые жители города...
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