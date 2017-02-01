Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
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4k Днестр, с. Бычок, Приднестровье (Молдова) съемка квадрокоптером с высоты птичьего полета

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Новости Приднестровья

Новости Приднестровья

Закон о неприкасаемых
Назад в милицию!
Александр Мартынов: приднестровской экономике нужно минимум 60 млн. долларов инвестиций
В России обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются приднестровские экспортёры
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Градусы - Хочется

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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.7




Купание в Мертвом Море и Крепость Масада в Израиле
Французы в шоке: 30-летний молдаванин с 250 тысячами евро в чемодане ехал на автобусе покупать дом в Испании
СМИ сообщили о принятии решения повысить пенсионный возраст
Белый дом рассказал о разговоре Трампа с Путиным

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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3


УКРАИНСКИЙ КРИЗИС - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ - ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ч.3

Обострение в Донбассе: первые итоги
ВСУ потеряли почти 40 человек убитыми и ранеными при попытках прорвать линию обороны на юге ДНР
Болотов мог быть отравлен
National Geographic сравнил Украину с Диким Западом
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Кучурганский лиман зимой с квадрокоптера

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  • Добавьте ЮМОРА в жизнь!
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  • Президент ПМР стал дедушкой
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