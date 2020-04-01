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Что будет с Соглашением об ассоциации с ЕС? Ответ президента РМ

Что будет с Соглашением об ассоциации с ЕС? Ответ президента РМ

Президент Игорь Додон заверяет, что Соглашение об ассоциации с Европейским союзом останется в силе, и вновь заявляет, что Республика Молдова должна проводить сбалансированную внешнюю политику в интересах страны и ее граждан.

«Я очень ясно сказал, что мы будем продвигать сбалансированную внешнюю политику как в отношениях с ЕС, так и в отношениях с Российской Федерацией. Думаю, что это единственно правильная позиция для Республики Молдова. Мы не можем быть вместе с русскими против европейцев или с европейцами против русских. Мы не можем себе этого позволить, потому что у нас много граждан на Востоке и на Западе, у нас много экономических связей на Востоке и на Западе», – заявил президент в эфире телеканала NTV Moldova, передает noi.md со ссылкой на Telegraph.md.

По словам главы государства, в ближайшие 10 лет Молдова не станет членом ЕС. Додон утверждает, что ЕС сейчас переживает кризис, когда появляется все больше евроскептиков, которые не готовы к расширению ЕС.

«Мы должны быть прагматичными. Основываясь на Соглашении об ассоциации, менять в лучшую сторону ситуацию в Молдове в социальной сфере, образовании, юстиции. Мы проводим сбалансированную внешнюю политику, поддерживаем и укрепляем статус нейтралитета, и на этих новых столпах нас будут уважать как на Востоке, так и на Западе. Я думаю, что эта позиция будет принята большинством населения. 70% за такой подход», – добавил Игорь Додон.

noi.md
  • Сегодня, 10:13
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