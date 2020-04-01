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Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО)

Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО)

Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово, где экологическая ситуация во время пандемии COVID-19 на фоне отсутствия людей существенно улучшилась, а вода стала абсолютно прозрачной во всех реках и речушках, водопадах.

Об этом рассказал медиаменеджер ecology.md Валерий Катрук, признавшись, что приезжает уже 20 лет в Цыпово, этот один из живописнейших регионов Молдовы, место, которое очень любит, но такое чудо он увидел здесь впервые, передает noi.md

Он отметил, что вода здесь стала абсолютно прозрачной во всех реках и речушках, водопадах. "Сколько мы ни прилагали ранее всевозможных усилий: сажали деревья, убирали мусор, облагораживали территорию, но только коронавирус, каким-то чудом, сделал то, что не смогли мы сделать прежде, и вода в Цыпово объективно стала очень чистой и это очень отрадно", - подчеркнул Катрук.

По его словам, это характеризует экологию. "Достаточно было людям месяц не портить экологию, как она тут же восстановилась. Это - хороший показатель на будущее. Не так уж и много надо для того, чтобы вернуть нам красивую среду обитания. Нам не нужны столетия и тысячелетия. Нам достаточно чуть-чуть перестать портить природу, как она тут же восстанавливается", - отметил Валерий Катрук.

Он обратил еще внимание на то, что нынешнее информационное пространство пугает людей неопределенностью будущего и, находясь в карантине, дома, люди сегодня наверное чего-то ждут, их мысли, наверняка, наполнены страхами, сомнениями за будущее. В этой связи Катрук предложил им обратить внимание на то, что весна никуда не делась, и есть смысл посвятить свои мысли, помыслы своим целям, достигать их и не бояться будущего.

В свою очередь, жители села Цыпово Владимир Дробитько и Мария Гурская признались, что в связи с тем, что в заповеднике стало намного меньше людей, то это пространство успокоилось, и все стало спокойней, в ущелье очистилась река, водопад стал более прозрачным. Птицы стало больше. Природа быстро восстанавливается.

Владимир Дробитько отметил, что за сезон идет очень большая нагрузка на ущелье. Три-четыре года подряд здесь совместно с Фондом экологического развития Ecodava проводятся экологические акции для уборки мусора из этого одного из самых красивых и посещаемых живописных мест в нашей стране. "Мы вывозили много мусора. Каждую весну очищаем ущелье. Его надо защищать", - подчеркнул он.

В то же время, Мария Гурская обратила внимание на то, что работать нужно и с людьми, которые живут рядом с ущельем, а также теми, кто приезжает издалека, чтобы посетить его, чтобы они понимали, что это за место, и что оно требует особого отношения к себе.

"В прошлом году нам удалось реализовать проект и изготовить три информационных панно, которые были установлены вдоль границы заповедника Цыпово. Там приводится информация о том, что это за место, указаны правила поведения в заповеднике. Надеемся, что постепенно это начнет менять отношение людей к этому месту, и их поведение тоже будет меняться. Есть люди, которые оставляют после себя много мусора в ущелье, а есть люди, которые наоборот приходят к нам, просят мешки для мусора, и ходят, собирают не только свой мусор, а и мусор, оставленный после других туристов, после больших автобусов со школьниками. Они приносят его нам, а мы его потом вывозим. Люди должны приезжать с уважением к этому месту, чтобы оно радовало их, их детей и внуков, а мы стараемся делать все, чтобы держать его в чистоте", - отметила Мария Гурская.


noi.md
  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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