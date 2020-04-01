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Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ограничительных мер

Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ограничительных мер

Ослабление некоторых ограничительных мер, введённых в Приднестровье на период чрезвычайного положения, будет возможно только с учётом положительной динамики борьбы с коронавирусом. Об этом заявил сегодня руководитель Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения инфекции, министр внутренних дел Руслан Мова, передаёт novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.

По его словам, с 15 по 23 апреля в среднем ежедневно рост количества заболевших коронавирусом составлял около 20 человек. За последние дни динамика изменилась: заболевают порядка 13 человек в сутки.

«Количество выздоровевших увеличилось на шесть человек и, по очевидным прогнозам, будет далее расти. Всё это говорит о хороших тенденциях борьбы с вирусной инфекцией и в перспективе даёт основание рассмотреть вопрос о возможности в ближайшее время ослабить некоторые ограничительные меры в части торговли непродовольственными товарами, открытия автомастерских, СТО и т. д.», - сказал Руслан Мова.

«В случае открытия некоторых объектов различных сфер услуг и обслуживания они обязаны будут строго соблюдать все ограничительные меры. Нам это значительно прибавит работы, но мы к этому готовы», - добавил он.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.

Всего среди жителей республики 390 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19. 29 пациентов выздоровели, 20 человек умерли.
novostipmr.com
  • Сегодня, 11:58
  • DTV
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