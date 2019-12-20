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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕНТОВ ООО «ЛИНКСЕРВИС»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕНТОВ ООО «ЛИНКСЕРВИС»

1. Сегодня, 28 апреля 2020 года, кассационной инстанцией Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики вынесено Постановление об оставлении в силе Решения первой инстанции Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики по делу №38/20-07, в соответствии с которым было отказано ООО «Линксервис» в удовлетворении требований о признании незаконным правового акта Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики - Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис».
Государственной службой связи Приднестровской Молдавской Республики, исходя из понимания текущей ситуации, в условиях действия ограничительных мероприятий (карантина), обусловивших дистанционное обучение, проводимое образовательными учреждениями, возрастание потребности в получении услуг телевидения, доступа к сети «Интернет», было принято решение о приостановлении действия Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис». Таким образом, у абонентов ООО «Линксервис» сохраняется возможность получения услуг ООО «Линксервис» до окончания действия ограничительных мероприятий (карантина).

2. Руководитель ООО «Линксервис» в телефонном режиме поставлен в известность о вышеуказанном решении Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики в 15.00 ч. 28 апреля 2020 года, а также о необходимости ознакомления и получения под роспись соответствующего приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики №57 от 28.04.2020г. «О внесении изменения в приказ Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 17 «О приостановлении действия приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20.12.2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис».

Руководитель ООО «Линксервис» отказался от получения Приказа Государственной службы связи №57 от 28.04.2020г. «О внесении изменения в приказ Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 17 «О приостановлении действия приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20.12.2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис», предложив направить его по электронной почте.

3. В настоящее время ответственность за оказание услуг абонентам ООО «Линксервис» всецело лежит на ООО «Линксервис».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕНТОВ ООО «ЛИНКСЕРВИС»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕНТОВ ООО «ЛИНКСЕРВИС»
svyaz.gospmr.org
  • Сегодня, 16:44
  • DTV
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