1. Сегодня, 28 апреля 2020 года, кассационной инстанцией Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики вынесено Постановление об оставлении в силе Решения первой инстанции Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики по делу №38/20-07, в соответствии с которым было отказано ООО «Линксервис» в удовлетворении требований о признании незаконным правового акта Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики - Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис». Государственной службой связи Приднестровской Молдавской Республики, исходя из понимания текущей ситуации, в условиях действия ограничительных мероприятий (карантина), обусловивших дистанционное обучение, проводимое образовательными учреждениями, возрастание потребности в получении услуг телевидения, доступа к сети «Интернет», было принято решение о приостановлении действия Приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис». Таким образом, у абонентов ООО «Линксервис» сохраняется возможность получения услуг ООО «Линксервис» до окончания действия ограничительных мероприятий (карантина).
2. Руководитель ООО «Линксервис» в телефонном режиме поставлен в известность о вышеуказанном решении Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики в 15.00 ч. 28 апреля 2020 года, а также о необходимости ознакомления и получения под роспись соответствующего приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики №57 от 28.04.2020г. «О внесении изменения в приказ Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 17 «О приостановлении действия приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20.12.2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис».
Руководитель ООО «Линксервис» отказался от получения Приказа Государственной службы связи №57 от 28.04.2020г. «О внесении изменения в приказ Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 17 «О приостановлении действия приказа Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики от 20.12.2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис», предложив направить его по электронной почте.
3. В настоящее время ответственность за оказание услуг абонентам ООО «Линксервис» всецело лежит на ООО «Линксервис».