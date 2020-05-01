Со следующего учебного года в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко планируют перевести заочное отделение на дистанционное обучение. Об этом сообщил в эфире Радио 1 ректор вуза Степан Берил, передает novostipmr.com.
«Мы уверены, что дистанционное обучение – ценный опыт, который нами в дальнейшем будет использован. В частности, дистанционная форма проведения зачётно-экзаменационной сессии будет использована для перевода нашего заочного отделения со следующего учебного года на дистанционную основу. Это более современная форма. Она наиболее эффективна и экономически, и организационно, и содержательно», - прокомментировал Степан Берил.
С момента введения в республике чрезвычайного положения вуз работает в дистанционном режиме. Как говорит Степан Берил, студенты демонстрируют хороший уровень знаний. Результаты проведённой недавно аттестации оказались на 10-15% выше, чем за предыдущую сессию.
«Такая необычная форма учёбы, ответственность преподавателей и студентов, совместная продуктивная работа и привела к такому высокому результату», - уверен ректор ПГУ.
Сейчас все факультеты и кафедры готовятся к летней сессии, которая пройдёт с 18 мая по 11 июля. Уже разработан регламент её проведения в электронном виде на случай, если сохранится режим ЧП. Как сообщил Степан Берил, многие студенты, которые хорошо показали себя во время дистанционного обучения, будут освобождены от зачётов или экзаменов.
Также в вузе продумывают возможности проведения в новом формате государственной итоговой аттестации.