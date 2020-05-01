Изменения в Закон «О безопасности дорожного движения»
Нововведениями установлены требования к порядку и условиям применения мер регистрации нарушений ПДД при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото- и видеофиксации.
Как передает пресс-служба МВД ПМР, согласно нововведениям, данная деятельность может осуществляться должностными лицами МВД на служебном транспорте без нанесённых цветографических схем и включённых проблесковых маячков в стационарном режиме в пределах действия информационного знака «Фотовидеофиксация» при условии, что не создаются помехи другим участникам движения.
Вышеуказанный знак должен быть размещён на расстоянии не менее 50 м до места применения (установки) специальных технических средств в зоне видимости более 100 м.
Также новшествами предусмотрено, что информация о проведении на отдельных участках дорог фото- и видеофиксации нарушений должна быть размещена на сайте МВД не менее чем за 24 часа до начала контрольных мероприятий.
Кроме того, согласно принятому законопроекту, вне населённых пунктов допускается фиксация нарушений ПДД с использованием специальных технических средств на служебных автомобилях с нанесёнными цветографическими схемами и включёнными проблесковыми маячками в движении, в том числе вне зоны действия информационных знаков «Фотовидеофиксация». В этом случае при выявлении факта несоблюдения ПДД сотрудники ГАИ обязаны пресечь нарушение и незамедлительно составить протокол об административном правонарушении или вынести постановление непосредственно на месте его совершения в порядке, предусмотренном действующим законодательством ПМР.
Как отмечают в МВД, вышеуказанные изменения не помогут нарушителям Правил дорожного движения избежать ответственности.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ПМР
В Кодекс об административных правонарушениях ПМР внесены изменения. Соответствующий Закон принят 24 апреля депутатским корпусом и 20 мая подписан Президентом республики. Изменения коснулись постановлений-квитанций, выписываемых на месте совершения административного правонарушения.
Ранее за совершение админправонарушения, размер штрафа за которое не превышал 12 РУ МЗП, а при нарушении таможенных правил – 150 РУ МЗП, должностное лицо выписывало постановление-квитанцию, которое обязывало правонарушителя уплатить штраф на месте. Если же человек отказывался платить здесь и сейчас, то составлялся протокол об административном правонарушении, дальнейшее решение по которому принималось в соответствии с законодательством уполномоченными лицами, сообщает mvdpmr.org.
Согласно принятым изменениям, если лицо совершило правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа (независимо от размера), и полностью признало свою вину, то административный протокол не составляется. Такому лицу будет вынесено постановление о наложении соответствующего взыскания. Штраф можно будет оплатить любым доступным способом: через банковские учреждения и безналичным платежом.
Принятые изменения направлены на усовершенствование механизма оплаты административных штрафов, а также на борьбу с коррупцией. Должностное лицо теперь не вправе принимать от граждан наличные деньги в качестве оплаты штрафа.
Инициированные МВД нововведения, получили поддержку Главы государства. Теперь граждане могут узнавать о штрафах за нарушения ПДД посредством электронного письма, СМС-сообщения, а также уведомления банком.
Таким образом, водителям предоставляется возможность выбрать более современный способ, призванный оптимизировать и модернизировать процесс надлежащего информирования лица о совершённом административном правонарушении.
Для этого автовладельцу необходимо заранее выбрать способ своего оповещения. Так, гражданин, будучи зарегистрированным на официальном сайте Министерства внутренних дел, может получать уведомления о нарушении ПДД при помощи электронного письма или СМС-сообщения в режиме онлайн. Для этого всего лишь требуется при регистрации заключить пользовательское соглашение, тем самым выразить своё волеизъявление на избрание способа его извещения.
Также человек может поручить банку от своего имени запрашивать в МВД нужные сведения. В этом случае обязанность своевременно информировать клиента о выявленных правонарушениях лежит на финансово-кредитной организации. Важным преимуществом вышеуказанных способов извещения является предоставление дополнительной скидки в размере 10% от суммы назначенного штрафа.
Если автовладелец не выберет ни один из предложенных вариантов оповещения, то он будет, как и прежде, получать уведомления о штрафах посредством почтового отправления по адресу его регистрации.