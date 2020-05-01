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Никаких путешествий с ипотекой. Захарова о мире после карантина

Никаких путешествий с ипотекой. Захарова о мире после карантина

Индустрия путешествий изменится после окончания карантина, предсказывает представитель МИД Мария Захарова. Авиапутешествия должны перестать быть доступны всем подряд: летать должны лишь люди с деньгами и без ипотеки, уверена она.



openmedia.io
  • Сегодня, 09:46
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