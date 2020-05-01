Найти эту крупу в магазинах Кишинева — проблема, причем уже несколько недель. Как сообщили в Национальном агентстве общественной безопасности РМ, 85 процентов гречки в республику импортируют — из России и Украины.
"20 марта 2020 года фитосанитарные службы ряда стран ввели запрет на экспорт некоторых продуктов, в том числе гречихи. Сначала речь шла о десятидневном запрете, но затем его продлили до первого июня", - сообщил замначальника НАПБ Олег Лищенко, передает point.md ссылаясь на publika.md
В Молдове гречиху выращивает только один аграрий. Николай Мику отвел под эту культуру сто гектаров. В прошлом году он продал 18 тонн гречихи, и в этом отметил возросший спрос. Но, по его словам, предприятия по очистке семян, не работают из-за пандемии: "С нами связываются потребители, которым очень нужна зеленая гречиха. Обычно это родители детей-аллергиков. Но сейчас мы не можем удовлетворить спрос, поскольку предприятия закрыты на карантин".
В прошлом году в Молдову импортировали 2465 тонн российской гречки. Еще 194 тонны ввезли из Украины.