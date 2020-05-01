Британская пивоварня перед Пасхой сварила много пива, однако после того, как в стране были закрыты рестораны и пабы, не смогла его реализовать. Тогда владельцы решили пиво раздать практически безвозмездно.
Пивоварня Alnwick Brewery Company из британского графства Нортумберленд раздала бесплатно свою продукцию абсолютно всем желающим. Сваренный напиток не смогли реализовать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net ссылаясь на CNN.
Совладелец предприятия Йэн Робинсон попросил любителей пенного напитка взамен сделать добровольные пожертвования в пользу Национальной службы здравоохранения Великобритании. Таким образом граждане перечислили около одной тысячи фунтов стерлингов.
"Очередь была аж за пределами городской площади сегодня утром", - рассказал Робинсон.
По его словам, местные жители, жаждущие бесплатного пива, приходили в основном с бутылками из-под газировок. Однако были и такие клиенты, кто явился с двумя 20-литровыми емкостями.
В очереди кто-то пошутил, что в следующий раз придет за пивом с ванной.