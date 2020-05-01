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В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку другой болезни

В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку другой болезни

Помимо пациентов с новым коронавирусом, регистрируют и больных с краснухой. Всего лишь за четыре дня в семи уездах Румынии выявили 117 таких пациентов.

Всего же с начала года там зарегистрировали 20 тысяч случаев заболевания и 64 смерти. Пациентов с краснухой обнаружили в уездах Сату Маре, Нямц, Клуж, Сучава, Тимиш, Бихор и Брашов. Краснуха - инфекционное вирусное заболевание с инкубационным периодом в 10-12 дней, передает point.md ссылаясь на publika.md

Основные симптомы - покраснение глаз, выделения из носа, кашель и высокая температура, а также сыпь на теле. В Молдове с начала года зарегистрировали 17 случаев заболевания краснухой, 16 - в Кишинёве, один в Унгенах.

В прошлом году подтвердилось 90 случаев инфицирования.
point.md
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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