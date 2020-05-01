Помимо пациентов с новым коронавирусом, регистрируют и больных с краснухой. Всего лишь за четыре дня в семи уездах Румынии выявили 117 таких пациентов.
Всего же с начала года там зарегистрировали 20 тысяч случаев заболевания и 64 смерти. Пациентов с краснухой обнаружили в уездах Сату Маре, Нямц, Клуж, Сучава, Тимиш, Бихор и Брашов. Краснуха - инфекционное вирусное заболевание с инкубационным периодом в 10-12 дней, передает point.md ссылаясь на publika.md
Основные симптомы - покраснение глаз, выделения из носа, кашель и высокая температура, а также сыпь на теле. В Молдове с начала года зарегистрировали 17 случаев заболевания краснухой, 16 - в Кишинёве, один в Унгенах.
В прошлом году подтвердилось 90 случаев инфицирования. point.md