Автор канала «Взял и Поехал» Владимир Карманов побывал в красивейшей долине рядом с Кишинёвом и посмотрел на некогда чистейшую реку с прозрачной родниковой водой.
Из долины сделали загаженную и заваленную мусором канаву, а речка и вовсе перекрыта и теперь полностью состоит из вонючей жижи, вытекающей из канализации. Эти неочищенные фекалии впадают в Днестр, из которого пьют воду миллионы людей, в том числе вся Одесса. Всё это в новом выпуске "Взял и Поехал", который уже можно посмотреть на канале, передает ipoehal.ru
Прекрасная долина с чистейшей рекой и родниками... Когда-то была.
"Почему сегодня с семьей я приехал именно сюда? Все просто: это мои родные места, где я часто бывал с самого детства. Здесь обалденный скалистый ландшафт, что редко встречается в абсолютно не горной Молдове.
Изюминки этой местности добавляют поселения аистов и белоснежные холмы, образовавшиеся в результате добычи котельца. И конечно же, многочисленные родники, чистые и мощные, которые питают реку Икель", - рассказывает блогер.
Икель - это река длиною в более чем 100 километров, в Молдове таких всего 8. На реке стоит много населенных пунктов. В селе Кошерница Икель впадает в Днестр, и далее по течению - пляжи, крупные и мелкие города. Вернемся в Фаурешты. Это красиво даже со спутника - долина или ущелье реки Икель длиною более 10 километров.