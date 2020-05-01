Государственная экологическая инспекция Украины установила факт загрязнения внутренних морских вод Украины в акватории порта Южный в результате сброса пальмового масла с теплохода Stavanger под флагом Тувалу.
Убытки оценены в 2,4 млн долларов, передает 048.ua
Об этом сообщил руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.
"30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии произошел сброс пальмового масла с судна Stavander (флаг Tuvalu) в морском порту Южный. Государственная экологическая инспекция осуществила расчет убытков, причиненных государству согласно «Такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины», - отметил Фирсов.
По данным АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8 тыс. 437 кг. А сумма ущерба - 2 млн 416 тыс. 557 долларов.
Фирсов заявил, что "это значительный размер штрафа, и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы должны выставлять претензию согласно объемов загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай. Поэтому компенсация может лечь не только на владельца".