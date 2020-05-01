Dnestr.TV

 
0

Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от загрязнения 2,4 млн долларов

Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от загрязнения 2,4 млн долларов

Государственная экологическая инспекция Украины установила факт загрязнения внутренних морских вод Украины в акватории порта Южный в результате сброса пальмового масла с теплохода Stavanger под флагом Тувалу.

Убытки оценены в 2,4 млн долларов, передает 048.ua

Об этом сообщил руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии произошел сброс пальмового масла с судна Stavander (флаг Tuvalu) в морском порту Южный. Государственная экологическая инспекция осуществила расчет убытков, причиненных государству согласно «Такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины», - отметил Фирсов.

Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от загрязнения 2,4 млн долларов

По данным АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8 тыс. 437 кг. А сумма ущерба - 2 млн 416 тыс. 557 долларов.

Фирсов заявил, что "это значительный размер штрафа, и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы должны выставлять претензию согласно объемов загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай. Поэтому компенсация может лечь не только на владельца".

Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от загрязнения 2,4 млн долларов

Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от загрязнения 2,4 млн долларов
048.ua
  • Вчера, 21:24
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна