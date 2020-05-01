В режиме скайп-конференции приднестровские врачи сегодня пообщались с коллегами из Российской Федерации. Такая возможность у наших специалистов появилась после направленных Правительством республики писем в адрес Минздрава России, а также проведенных в конце апреля переговоров Премьер-министра Александра Мартынова с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Геннадием Онищенко. Напомним, тогда депутат Госдумы обещал помочь наладить контакты с медиками.
Уже больше месяца некоторые ЛПУ республики перепрофилированы в провизорные и обсервационные госпитали и принимают пациентов с COVID-19.
На связи сегодня – министерство здравоохранения республики, главврачи приднестровских ЛПУ и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», главный внештатный специалист реаниматолог Минздрава России. В повестке дня сразу несколько направлений: применяемые при лечении COVID-19 препараты, меры профилактики болезни для медиков и использование аппаратов ИВЛ, передает пресс-служба Правительства.
«По применению схем лечения возникают вопросы. Поэтому в проведении этой скайп-конференции возникла потребность и реализовать наши вопросы мы смогли в ходе видеоконференции. Следует отметить, что главным внештатным реаниматологом были даны очень исчерпывающие ответы на возникающие вопросы наших реаниматологов. По сути, мы первый раз сталкиваемся с решением таких сложных вопросов. И консультации в таком режиме позволят применить те методы, которые использует Российская Федерация и, в общем-то, это пойдет на пользу нашим пациентам», – рассказала и.о. Министра здравоохранения ПМР Елена Куличенко.
Также приднестровские медики интересовались не только схемами лечения, но и кратностью приемов препаратов. В приднестровском минздраве уверены, что «важно соотнести свои методы применения этих схем с методами, которые применяются сегодня на территории РФ».
Отметим, сегодня в республике используются пятые клинические рекомендации РФ. Однако уже в ближайшие дни на заседании медицинского Оперштаба будет рассмотрена их шестая версия.
Еще одно онлайн-общение с медиками России состоится уже завтра. На связь выйдут врачи, специализирующиеся на лечении детей. gov-pmr.org