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По данным Оперативного штаба
По состоянию на утро десятого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 64 человека с подозрением на COVID-19 (в их числе 8 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 359 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 33 несовершеннолетних.
Пневмония у 185 человек.
В реанимации – 12 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два человека.
Две женщины находятся в больнице Кишинёва.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 605 случаев заражения COVID-19.
Успешно прошли лечение 218 пациентов, 26 – умерли.
mvdpmr.org
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