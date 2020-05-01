В документальном фильме рассказывается о том, как проходил поиск места захоронения самого известного молдавского Героя Советского Союза Ивана Солтыса В День Победы молдавский журналист Елена Левицкая-Пахомова представила фильм "Путь Героя. Иван Солтыс", в котором рассказывается о том, как проходил поиск места захоронения самого известного молдавского Героя Советского Союза Ивана Солтыса, передает kp.md.
Имевшаяся информация противоречила друг другу, однако молдавские поисковики поставили себе цель - дойти до конца в поисках.
"Это инициатива молдавской стороны. Наша страна должны помнить и должна знать своих героев", - уверен Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба.
11 февраля 1945 года Иван Солтыс закрыл собой амбразуру ДЗОТа, повторив подвиг Александра Матросова.
Поиски начались в родном селе Солтыса - Кузьмин Каменского района, туда же группа вернулась по завершении поискового проекта. Молдавским поисковикам помогали коллеги из Польши и России.
Выяснилось, что главный Герой МССР покоится в общей могиле в польском городе Болеславец. На захоронении было указано "Неизвестный". Теперь на его могиле стоит именная табличка.
"Фильм "Путь Героя. Иван Солтыс" - снят на телефон. Мною. Коронавирус вообще мог перечеркнуть работу. Не до фильмов всем было. Но все равно он вышел. А кто-то расскажет про очередной "пропагандистский проект" с бешеным бюджетом. Отдали должное мальчику, 75 лет лежавшему в могиле под плитой "Неизвестный", - написала Елена Левицкая-Пахомова в телеграм-канале "Ивановна".