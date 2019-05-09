Пользователи соцсетей из Молдовы копировали картины известных художников и выставляли свои работы в группу #ИзоИзоляция, в которой уже почти 600 тысяч участников
Во время карантина в Facebook стал популярным флешмоб #ИзоИзоляция. Он возник весной 2020 года среди русскоязычного сегмента пользователей социальных сетей.
Популярным занятием находящихся дома людей стало воспроизведение из подручных материалов композиций известных картин и выкладывание фото в интернет с хештегами флешмоба. Редакция КП Молдова опубликовала подборку таких работ.
Картина Сальвадора Дали – «Постоянство памяти», 1931 год. День рождения великого артиста, конечно же, не может пройти без его знаменитых творений. Фото: Iliu Sha
Пользователи воспроизводили шедевры искусства в домашних условиях — иногда почти достоверно, а иногда очень смешно.
В это движение в соцсетях влились и пользователи из Молдовы, они копировали картины известных художников и выставляли свои работы в группу #ИзоИзоляция, в которой уже почти 600 тысяч участников.
Семья народных артистов из Вэлень Тудор и Лидия Беженару также приняли участие в флешмобе. Напомним, что в 2005 году они вместе с коллективом «Здоб ши Здуб» вышли на сцену конкурса "Евровидение" и заняли почетное 6 место, а номер, «Буника бате доба», в котором звучал барабан, был признан одним из самых запоминающихся и зажигательных.
Известная картина американского художника Гранта Вуда, в новой интерпретации. Было: «Американская готика». Стало: «Молдавская готика». Вот так проходит карантин в сёлах. Фото: Iliu Sha
Их снимки в группу #ИзоИзоляция загрузил пользователь Iliu Sha.
"Девушка с жемчужной серёжкой" (1665 г.) — одна из наиболее известных картин нидерландского художника Яна Вермеера. "Бабушка с золотой серёжкой" (2020 г.) Фото: Iliu Sha
Также в флешмобе приняла участие психолог Анжела Николаоу с дочерью. Три недели назад она и дочь были диагностированы Covid-19 и госпитализированы.
"Нас выписали из больницы. Все это время дочь Александра была лишена возможности участвовать в онлайн-обучении. Учится она в театральном лицее, в котором задают много креативных заданий. Последнее задание, которое им дали, - воссоздать картину художника. Выбрала картину Владислава Нагорного из серии "Русские красавицы". Сшили кокошник из вышитой бисером сумочки, которой пожертвовали ради искусства. Дочь нарисовала спинку стула. Подобрали костюм. Самым сложным оказался процесс фотографирования. Хотелось поймать свет и эмоцию", - написала Анжела Николаоу.
Фото: Анжела Николаоу. Картина Владислава Нагорного из серии "Русские красавицы".
Не удержались и журналисты из Молдовы.
Наталья Шмургун воспроизвела картину известного художника Анри Матисса под названием «Девушка в румынской блузе».
А Дарья Зимбельская - польского иллюстратора Рафаэля Олбински "Луна".
Анри Матисс, «Девушка в румынской блузе», 1940 г. Ницца— 2020 г. Кишинёв #изоизоляция #карантин2020 #люблюживопись
Кстати, аналогичные проекты были инициированы Государственным музеем в Амстердаме и Центром Гетти в Лос-Анджелесе, но инициатива русскоязычного сегмента соцсетей заметно превосходит их по популярности.
Увидеть Париж и... пойти спать! Почти месяц карантина. Польский иллюстратор Рафаэль Олбински "Луна" #СфоткайТипаПариж #Изоизоляция #CидимДома #КарантинныеХроники Фото: ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ
Одна из известных и интереснейших работ «золотого периода» Климта — картина «Даная», отсылающая зрителя к знаменитому мифологическому сюжету. Фото: Tagme
Рене Магритт "Человек в котелке". Фото: TagMe. Акция направлена на оказание помощи пожилым людям, малоимущим семьям и тем, кто всерьёз столкнулся с проблемами, вызванными COVID-19.