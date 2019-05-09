Dnestr.TV

 
0

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине

Пользователи соцсетей из Молдовы копировали картины известных художников и выставляли свои работы в группу #ИзоИзоляция, в которой уже почти 600 тысяч участников

Во время карантина в Facebook стал популярным флешмоб #ИзоИзоляция. Он возник весной 2020 года среди русскоязычного сегмента пользователей социальных сетей.

Популярным занятием находящихся дома людей стало воспроизведение из подручных материалов композиций известных картин и выкладывание фото в интернет с хештегами флешмоба. Редакция КП Молдова опубликовала подборку таких работ.

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
Картина Сальвадора Дали – «Постоянство памяти», 1931 год. День рождения великого артиста, конечно же, не может пройти без его знаменитых творений. Фото: Iliu Sha‎

Пользователи воспроизводили шедевры искусства в домашних условиях — иногда почти достоверно, а иногда очень смешно.

В это движение в соцсетях влились и пользователи из Молдовы, они копировали картины известных художников и выставляли свои работы в группу #ИзоИзоляция, в которой уже почти 600 тысяч участников.

Семья народных артистов из Вэлень Тудор и Лидия Беженару также приняли участие в флешмобе. Напомним, что в 2005 году они вместе с коллективом «Здоб ши Здуб» вышли на сцену конкурса "Евровидение" и заняли почетное 6 место, а номер, «Буника бате доба», в котором звучал барабан, был признан одним из самых запоминающихся и зажигательных.

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
Известная картина американского художника Гранта Вуда, в новой интерпретации. Было: «Американская готика». Стало: «Молдавская готика». Вот так проходит карантин в сёлах. Фото: Iliu Sha‎

Их снимки в группу #ИзоИзоляция загрузил пользователь Iliu Sha‎.

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
"Девушка с жемчужной серёжкой" (1665 г.) — одна из наиболее известных картин нидерландского художника Яна Вермеера. "Бабушка с золотой серёжкой" (2020 г.) Фото: Iliu Sha‎

Также в флешмобе приняла участие психолог Анжела Николаоу с дочерью. Три недели назад она и дочь были диагностированы Covid-19 и госпитализированы.

"Нас выписали из больницы. Все это время дочь Александра была лишена возможности участвовать в онлайн-обучении. Учится она в театральном лицее, в котором задают много креативных заданий. Последнее задание, которое им дали, - воссоздать картину художника. Выбрала картину Владислава Нагорного из серии "Русские красавицы". Сшили кокошник из вышитой бисером сумочки, которой пожертвовали ради искусства. Дочь нарисовала спинку стула. Подобрали костюм. Самым сложным оказался процесс фотографирования. Хотелось поймать свет и эмоцию", - написала Анжела Николаоу.

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
Фото: Анжела Николаоу‎. Картина Владислава Нагорного из серии "Русские красавицы".

Не удержались и журналисты из Молдовы.

Наталья Шмургун воспроизвела картину известного художника Анри Матисса под названием «Девушка в румынской блузе».

А Дарья Зимбельская - польского иллюстратора Рафаэля Олбински "Луна".

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
Анри Матисс, «Девушка в румынской блузе», 1940 г. Ницца— 2020 г. Кишинёв #изоизоляция #карантин2020 #люблюживопись

Кстати, аналогичные проекты были инициированы Государственным музеем в Амстердаме и Центром Гетти в Лос-Анджелесе, но инициатива русскоязычного сегмента соцсетей заметно превосходит их по популярности.

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
Увидеть Париж и... пойти спать! Почти месяц карантина. Польский иллюстратор Рафаэль Олбински "Луна" #СфоткайТипаПариж #Изоизоляция #CидимДома #КарантинныеХроники
Фото: ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ

Шедевры «ИзоИзоляции»: Как жители Молдовы влились в главный флешмоб на карантине
Одна из известных и интереснейших работ «золотого периода» Климта — картина «Даная», отсылающая зрителя к знаменитому мифологическому сюжету. Фото: Tagme

Рене Магритт "Человек в котелке". Фото: TagMe. Акция направлена на оказание помощи пожилым людям, малоимущим семьям и тем, кто всерьёз столкнулся с проблемами, вызванными COVID-19.

Фото: TagMe
kp.md
  • Сегодня, 06:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна