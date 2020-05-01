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Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность была остановлена

Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность была остановлена

Президент провел онлайн-совещание с руководством Правительства и Верховного Совета. Основная тема разговора – внесение изменений в закон о господдержке населения и деловых кругов в период действия режима ЧП в той части, которая касается индивидуальных предпринимателей.

Одна из мер антикризисного документа предусматривает возможность получения ИП компенсации от государства, если его деятельность остановили из-за распространения коронавирусной инфекции по решению органа власти. Размер пособия составляет 1647 рублей (за полный месяц). Общее количество потенциальных получателей – 10 718 человек, из них около 2500 граждан в настоящее время уже имеют на руках средства. Вместе с тем при реализации норм законодательного акта стало понятно, что ряд категорий (примерно 2000 патентообладателей) не могут использовать данное им право в силу тех или иных обстоятельств, передает пресс-служба Правительства Приднестровья.

Поэтому собеседники обсудили различные варианты, как помочь таким приднестровцам. В результате, после изложения всех доводов и аргументов, принято общее решение оказать господдержку всем предпринимателям, кто не смог заниматься своим делом из-за введения ограничений.

Еще один момент – оптимизация перечня документов, необходимых для получения пособия для вынужденно незанятых патентщиков. Как рассказал Александр Мартынов, сегодня ИП должны предоставить в министерство по социальной защите и труду в электронной форме заявление, копию паспорта и банковские реквизиты. А через 30 дней после отмены ЧП – копии трудовой книжки и страхового свидетельства. По итогам обмена мнениями последние два документа из перечня исключены.

Все озвученные предложения Правительство оформит в виде поправок и направит в парламент. Завтра изменения в антикризисный закон рассмотрит на пленарном заседании депутатский корпус.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 15:30
  • DTV
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