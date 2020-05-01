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МГРЭС проводит весенний этап зарыбления и биологической мелиорации

МГРЭС проводит весенний этап зарыбления и биологической мелиорации

В рамках ежегодных природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния Кучурганского водохранилища, Молдавская ГРЭС приступила к весеннему этапу зарыбления и биологической мелиорации.

С 12 по 15 мая в водоём будет выпущено 8 тонн промысловых видов рыб, в том числе годовики белого и пёстрого толстолобика и белого амура весом от 25 г до 150 г, передает novostipmr.com.

Контроль осуществляют Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов и Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды.

Процедура зарыбления проводится за счёт Молдавской ГРЭС, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним: с 15 апреля в Приднестровье введён запрет на ловлю рыбы, который будет действовать до 15 июня. В период нереста запрещается рыболовство в реке Днестр, протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также в остальных рыбохозяйственных водоёмах ПМР.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:31
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