В рамках ежегодных природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния Кучурганского водохранилища, Молдавская ГРЭС приступила к весеннему этапу зарыбления и биологической мелиорации.
С 12 по 15 мая в водоём будет выпущено 8 тонн промысловых видов рыб, в том числе годовики белого и пёстрого толстолобика и белого амура весом от 25 г до 150 г, передает novostipmr.com.
Контроль осуществляют Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов и Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды.
Процедура зарыбления проводится за счёт Молдавской ГРЭС, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним: с 15 апреля в Приднестровье введён запрет на ловлю рыбы, который будет действовать до 15 июня. В период нереста запрещается рыболовство в реке Днестр, протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также в остальных рыбохозяйственных водоёмах ПМР. novostipmr.com