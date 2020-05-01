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В Украине уволили 50% руководителей таможен

В Украине уволили 50% руководителей таможен

Глава Минфина сделал выводы о неэффективности работы ряда таможен и принял кадровые решения.
На заседании коллегии Государственной таможенной службы уволили 50% руководителей региональных таможен. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Минфина.

"Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен", – говорится в сообщении.

Также указано, что руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

По словам Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни и сейчас комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

"Но по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", – пояснили в Минфине.

Сам глава Минфина заявил, что держит под личным контролем реализацию реформы таможни.

"У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза", – обратился к руководителям таможен Марченко.

Он напомнил, что несколько недель назад на коллегии не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы, но и озвучил свои ожидания от реформы и поставил конкретные задачи.

"Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", – сказал министр и добавил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

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Ранее на этой неделе стало известно о масштабных обысках на Одесской таможне. СМИ сообщали о задержании на взятке главы этой таможни Михаила Грибанова, который был назначен на эту должность в марте нынешнего года.

Позже в ГБР заявили, что был задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. При этом проверяется причастность к совершенным преступлениям лиц из руководящего состава таможни.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
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