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В Украину вернулась экспедиция из Антарктиды

В Украину вернулась экспедиция из Антарктиды

В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки Украины в воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что полярники прилетели сегодня в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из Лиссабона. Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции три месяца.

"Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды Национального антарктического научного центра (НАНЦ), посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", – отметил руководитель НАНЦ Минобразования Евгений Дикий.

Он заверил, что полярники блестяще справились со своими задачами. Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов.

Отмечается, что 24 апреля полярники отправились со станции Академик Вернадский. А 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты – пролива Дрейка – они прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло и Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й экспедиции в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на Вернадском в этом году длилась два месяца – дольше всего в истории станции.

Все прибывшие в Украину полярники установили специальное приложение Действуй дома и будут находиться на самоизоляции.
korrespondent.net
Фото: Минобразования Украины
Полярники прилетели в Киев эвакуационным рейсом из Лиссабона
  • Сегодня, 15:45
  • DTV
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