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В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине

В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ездил в Берлин из-за недостатка коммуникации, и заявил, что "ничего тайного и срочного" там не было.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером, передает ria.ru

Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе. В кабмине ФРГ отказались сообщить подробности встреч замглавы администрации президента РФ в немецкой столице, сославшись на "рабочий уровень" переговоров.

"Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и господином Яном Хеккером (советник Ангелы Меркель по внешней политике – ред.). И таким способом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.

Он также сообщил, что "партнеры" делятся с Украиной всем, что касается урегулирования ситуации в Донбассе. "Когда речь доходит до решений, то никакие решения, которые бы касались Украины, без Украины, конечно, принять невозможно", - отметил Кулеба.

По его словам, Консультативный совет в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия "консенсуса" между участниками процесса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
ria.ru
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
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