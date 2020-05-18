Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ездил в Берлин из-за недостатка коммуникации, и заявил, что "ничего тайного и срочного" там не было.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером, передает ria.ru
Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе. В кабмине ФРГ отказались сообщить подробности встреч замглавы администрации президента РФ в немецкой столице, сославшись на "рабочий уровень" переговоров.
"Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и господином Яном Хеккером (советник Ангелы Меркель по внешней политике – ред.). И таким способом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Он также сообщил, что "партнеры" делятся с Украиной всем, что касается урегулирования ситуации в Донбассе. "Когда речь доходит до решений, то никакие решения, которые бы касались Украины, без Украины, конечно, принять невозможно", - отметил Кулеба.
По его словам, Консультативный совет в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия "консенсуса" между участниками процесса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. ria.ru