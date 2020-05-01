Министерство по социальной защите и труду подсчитало размер величины прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за прошлый месяц. В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем «минимум для жизни» подрос по всем социально-демографическим группам населения Приднестровья, а в среднем на душу населения – на 2,1%.
Мартовский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 101,03% по сравнению с предыдущим месяцем и 102,26% с начала года, передает newspmr.com.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за апрель 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 690 руб. (1 656 руб. – в марте 2020 года),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 754 руб. (1 715 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 622 руб. (1 592 руб.),
- для пенсионеров – 1 328 руб. (1 300 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 611 руб. (1 582 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 423 руб. (1 402 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 765 руб. (1 729 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 570 руб. (1 538 руб.)
Как отметили в ведомстве, величина прожиточного минимума в апреле 2020 года по сравнению с прошлым месяцем отражает инфляционные колебания в отчетном периоде.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (49,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимость непродовольственных товаров (19,9 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,1 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.