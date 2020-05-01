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В Приднестровье готовится амнистия

В Приднестровье готовится амнистия

В Верховном Совете сегодня прошло первое заседание рабочей группы по разработке проекта постановления об амнистии. Проект документа должен быть готов до 1 июня. Над ним работают Комитет по законодательству, правоохранительным органам, защите прав и свобод граждан вместе с представителями Министерства юстиции, Прокуратуры, Следственного комитета и Верховного суда, передает пресс-служба ВС ПМР.

Глава рабочей группы, председатель профильного комитета Галина Антюфеева отметила, что амнистия – это акт милосердия и прощения.

«В первую очередь амнистия коснется осужденных участников боевых действий, инвалидов I и II групп, беременных, многодетных, лиц старше 55 лет, а также тех, кто осужден условно или находится под следствием. Под амнистию попадают те, у кого положительные характеристики, кто возместил ущерб и стал на путь исправления. Все это будет учитываться при применении акта об амнистии», – пояснила Галина Антюфеева.

Глава Комитета по законодательству подчеркнула, что материалы для проекта документа об амнистии были подготовлены всеми участниками рабочей группы. Поэтому к 1 июня проект должен быть готов. Затем его рассмотрит и примет Верховный Совет ПМР.

Галина Антюфеева добавила, что под амнистию не попадают лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

С 1993 года в Приднестровье объявлялось 11 актов об амнистии. Они распространялись на широкий перечень осужденных и тех, кто был приговорен к штрафам, условному сроку или находился под следствием. Под амнистию попадают по состоянию здоровья, возрасту, заслугам перед обществом и государством, беременные, многодетные и еще ряд категорий граждан. Из сферы действия амнистии исключаются лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Последняя широкая амнистия была приурочена к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию со дня образования ПМР.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:23
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