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СМИ: в отношении Порошенко возбудили дело о госизмене после его разговора с Байденом

СМИ: в отношении Порошенко возбудили дело о госизмене после его разговора с Байденом

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
К материалам, по данным издания, приобщат предоставленную Деркачом флешку с аудиозаписями, где, как заявлено, звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Джона Керри.

Ранее Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента, передает ria.ru.

Одна из бесед касалась увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины по требованию Байдена. В обмен на это, согласно аудиозаписям, он пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.

Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой кабмина Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в Раде.

Деркач заявил, что все многочасовые записи получены от журналистов и переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный Радой в отставку в 2016 году, написал после этого заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Экс-генпрокурор также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.

В том же месяце Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что в разговоре с украинским лидером глава Белого дома мог просить его о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего дело Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.

Госбюро расследований возбудило уже 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего, они касались госизмены, а также фальсификаций при назначении Гройсмана премьером при отсутствии коалиции в Раде.

ria.ru
Фото:
Бывший президент Украины Петр Порошенко
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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