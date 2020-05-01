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Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума

Одесские отельеры всегда концентрируют силы в высокий сезон.

Чем обернется нынешняя ситуация из-за коронавируса и карантинных мер, сколько отдыхающих приедут на побережье Черного моря, пока не знает никто. Из-за отсутствия транспортного сообщения для туристов и закрытия границ гостиничные номера пустуют. И все же, робко, все продолжают надеяться, что этот год не будет окончательно потерян.

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха, пишет dilova.info ссылаясь на “Интерфакс-Украина”. Стоимость проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах Одессы сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 и в среднем составляет 650 гривен в сутки ($ 24).

Этим летом владельцы гостиниц не рассчитывают на приезд гостей из-за рубежа. Даже если такие туристы все-таки будут, то их количество будет минимальным и не повлияет значительно на рынок.

В преддверии таки ожидаемого курортного сезона в Одесской области отельерам необходимо учесть рекомендации Минздрава, который собирается продлить карантин с послаблениями до 22 июня, разработанные для индустрии гостеприимства. Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Украины вчера было обнародовано на сайте Министерств здравоохранения Украины.

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума

Прежде всего, перед началом рабочей смены всем сотрудникам заведения будут измерять температуру. Если у работника наблюдается температура выше 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний — его не допускают к выполнению работы.

Также на входах в отели и в коридорах должны быть размещены информационные материалы по профилактике коронавируса, обустроены места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками. Также необходимо установить указатель (баннер, наклейка и т.п.) о важности проведения дезинфекции рук.

В вестибюле отеля разрешается одновременное пребывание посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров. Администрация заведения должна контролировать выполнение требований, чтобы избежать массового скопления посетителей. Кроме этого, чтобы не допустить очередей, необходимо реализовать возможность предварительной онлайн-
регистрации посетителей в отель.

Находится в отеле можно только в маске или респираторе. Кроме этого, в гостиницах будет введен запрет на работу конференц-залов, фитнес- и спа-центров отелей.

Что касается питания в гостиничных заведениях, то можно реализовать доставку еды в номера. Также можно организовать питание на открытых летних площадках кафе и ресторанов с соблюдением дистанции в 1,5 метра между сидениями и не более 4 человек за столом.

Если посетитель отеля заболел (или появились симптомы заболевания), он должен быть изолирован до прибытия медиков.

В то же время администрация гостиницы, прежде всего, должна обеспечить: наличие минимум пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах и санузлах общего пользования, влажную уборку каждый час, дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа, временное отстранение от работы лиц из группы риска и другое.
dilova.info
  • Сегодня, 09:02
  • DTV
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