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Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны

Министерство иностранных дел Украины направило в среду протест властям Болгарии в связи с принятием Народным собранием этой страны декларации, касающейся украинской административно-территориальной реформы, сообщает ТАСС.

Реформа предполагает разделение Болградского района Одесской области на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством. По неофициальным данным, в Болградском районе проживают 250–300 тысяч этнических болгар, передает iz.ru

МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».

При этом в Киеве отмечают, что вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством и с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

«Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией», — подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о национальном языке в стране создан искусственно. При этом Зеленский убежден, что национальные меньшинства на Украине должны знать украинский язык и это, по его мнению, нормально.

18 марта на Украине вступил в силу закон «О полном общем среднем образовании». Это документ позволил сократить обучение на языке национальных меньшинств. Приоритет отдан украинскому языку.

В середине февраля в ходе двухдневного визита на Украину европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Оливер Вархейи заявил:«В Европейской комиссии уверены, что украинские законы должны удовлетворять интересам этнических меньшинств». Он встретился с представителями венгерского и румынского меньшинств, а также обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в июле прошлого года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

Вместе с тем Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». Закон, по их мнению, не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств. СЕ представил для Киева конкретную программу действий.

iz.ru
  • Сегодня, 07:10
  • DTV
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