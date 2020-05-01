В период с 15 по 21 мая на территории республики зарегистрировано 177 заявлений и сообщений о преступлениях. По 138 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два убийства и одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (подозреваемые установлены), 40 краж (13 из них раскрыты по горячим следам), два грабежа (лица установлены), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по всем фактам подозреваемые установлены), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы шесть граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1507 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 27 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлены десять таких водителей, г. Тирасполь и Слободзейского района – по четыре, г. Бендеры, Григориопольского и Каменского районов – по три.
С 15 по 21 мая на территории республики зафиксировано семь пожаров. Погибли два человека: в с. Суклея Слободзейского района (из-за неосторожности при курении) и г. Тирасполь (причина устанавливается). Три пожара зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (один из них в с. Суклея), два – на территории обслуживания г. Бендеры (один из них в с. Парканы), по одному – на территории Григориопольского (в с. Ташлык) и Рыбницкого районов (в с. Андреевка). За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены восемь человек. mvdpmr.org