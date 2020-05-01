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Приднестровье и Молдова провели дискуссию по таможенным вопросам

Приднестровье и Молдова провели дискуссию по таможенным вопросам

В формате видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам таможенного взаимодействия при участии представителей международных партнеров.

Представители Приднестровья отметили, что отсутствие полноценного взаимодействия, прежде всего при транзите жизненно важных товаров в ПМР, стало дополнительной проблемой, ухудшающей ситуацию в период пандемии. По итогам предыдущего заседания профильных специалистов приднестровской стороной был предложен проект Протокольного решения о взаимном транзите грузов, однако, как отмечает ведомство, Кишинев проигнорировал представленный проект документа, что подтверждает целенаправленный характер последовавших ограничений по импорту товаров в Приднестровье в период пандемии, передает пресс-служба МИД ПМР.

Приднестровская сторона с опорой на презентацию детально обозначила ограничения, созданные РМ в таможенной сфере в последние два месяца. Особый акцент был сделан на необоснованном рассмотрении категорий импортируемых Приднестровьем товаров как продукции двойного назначения, что привело к убыткам для приднестровских компаний.

Отдельное внимание было уделено тем грузам, которые так и не удалось импортировать в ПМР, включая транспортные средства, ввоз которых был заблокирован молдавской стороной вопреки положениям Протокольного решения от 24 апреля 2018 года, а также сельскохозяйственная техника и средства для защиты растений, остро необходимые Приднестровью в период неурожая.

По мнению приднестровских экспертов, сложившийся за последние месяцы бюрократически-ограничительный режим импорта актуализирует необходимость не допустить нанесение ущерба экономическому благополучию граждан Приднестровья путем намерения РМ организовать «совместный контроль» на границе между Приднестровьем и Украиной.

Представители ПМР обратили особое внимание международных участников, что использование Молдовой инструментов давления в период эпидемии подтверждает подозрения в том, что и в обычных условиях Кишинев не откажется от методов дискриминации, разрушая нормальный режим диалога и создавая напряженность во взаимоотношениях сторон. Приднестровская сторона в очередной раз призвала молдавских представителей к ответственному диалогу.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 18:55
  • DTV
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