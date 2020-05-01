Президент РМ Игорь Додон отметил, что было бы идеально, чтобы одновременно с президентскими выборами, назначенными на 1 ноября, состоялись и досрочные парламентские выборы.
По словам главы государства, Партия социалистов обратилась в Конституционный суд, чтобы выяснить, возможно ли это. Если такая возможность существует, будет найдено техническое решение, и оно будет быстро организовано, передает ipn.md
„Как вы знаете, на этой неделе по моему предложению Парламент постановил, что в этом году президентские выборы состоятся 1 ноября. Это важное решение, потому что мы должны дать четкий сигнал о том, что нынешнее руководство не намерено продлевать срок полномочий президента. Согласно закону, будут прямые выборы президента, которые состоятся 1 ноября”, - заявил Игорь Додон во время передачи „Президент отвечает”.
Что касается эпидемиологической ситуации, президент надеется, что осенью ситуация позволит провести выборы. „Если парламент объявит чрезвычайное положение, то, согласно Конституции, все выборы отменяются или откладываются. Таким образом, если осенью будет много случаев заболевания коронавирусом, нам придется отложить выборы. Однако я буду настаивать на том, чтобы выборы прошли осенью”, - отметил глава государства.
На вопрос о том, как долго может просуществовать правящая коалиция между ПСРМ и Демократической партией, Игорь Додон заявил, что если еще два или три депутата покинут это парламентское большинство, то лучше распустить Парламент. Глава государства считает, что коалиция ПСРМ-ДПМ будет работать „несколько недель, несколько месяцев, вероятность достаточно высока”. Он также сказал, что, учитывая, что один депутат дал положительный результат на COVID-19, парламентарии должны оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, и вполне вероятно, что следующие две недели парламентские заседания не состоятся.
Что касается Правительства во главе с Ионом Кику, президент заявил, что критика вполне естественна, но высший орган исполнительной власти выполняет свои обязанности и справляется с пандемией. Если в коалиции будет менее 50 мандатов, будет проведена совместная встреча с премьер-министром и председателем Парламента, чтобы решить, имеет ли смысл для нынешнего Правительства оставаться без парламентского большинства.
„Я не думаю, что в такой ситуации будет так легко назначать новое Правительство. Я сказал вам, что в Парламенте полный хаос. Я не думаю, что правые будут рисковать, хотя я был бы рад, если они будут рисковать и пойдут с Плахотнюком, чтобы назначить новое Правительство. И если они возьмут на себя такую ответственность, подпишут, тогда пусть выдвинут кандидатуру президента, и мы подумаем над этим”, - добавил Игорь Додон.