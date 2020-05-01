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В супермаркеты Румынии поступила черешня, обработанная опасным веществом

В супермаркеты Румынии поступила черешня, обработанная опасным веществом

На прилавках румынских магазинов появилась турецкая черешня, обработанная токсичными веществами имазалилом и тиабендазоном. На упаковке содержится рекомендательная информация, употреблять ягоды без кожуры.

Европейское законодательство запрещает использование этих опасных веществ в сельском хозяйстве. Продукты, обработанные имазалилом и тиабендазоном, не меняют вкуса или внешнего вида, но при их употреблении поражаются печень и почки, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro

Власти Румынии предупреждали о фруктах, обработанных этими двумя веществами еще в ноябре прошлого года. Тогда выяснилось, что имазалилом и тиабендазоном обрабатывали цитрусовые.

"Внимательно прочитайте этикетку на продуктах, которые вы покупаете. Апельсины и цитрусовые, обработанные средством "имазилил", очень опасны для потребления человеком. Может возникнуть интоксикация, даже если вы не употребляете кожуру обработанных фруктов и овощей. Их необходимо вымыть, чтобы удалить пестициды с поверхности", - говорили чиновники.

«Эти вещества вызывают тяжелые расстройства пищеварения, от диареи до рвоты. Присутствует общее недомогание, могут появляться головные боли. Есть признаки того, что они влияют на мозг», - прокомментировал доктор Георге Еня.

В супермаркеты Румынии поступила черешня, обработанная опасным веществом

Имазалил и тиабендазон - это фунгициды, химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, которые широко используемые турками при выращивании апельсинов и других цитрусовых, но в последнее время они начали использовать их для обработки клубники и вишни. Если в случае с цитрусовыми фруктами главный совет против этих пестицидов состоит в том, чтобы избегать потребления кожуры, у вишни это невозможно, и даже их мытье не устраняет опасность, потому что вещества проникают глубоко в плод.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) установила, что максимальная доза имазалила, разрешенная для человека, составляет 0,03 мг / кг от массы тела в день. Основной негативный эффект имазалила заключается в том, что он обладает канцерогенным действием. Исследования на животных подтвердили это. Было доказано, что имазалил может вызывать рак у мышей и крыс, особенно печени и щитовидной железы.

point.md
  • Сегодня, 19:24
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