На прилавках румынских магазинов появилась турецкая черешня, обработанная токсичными веществами имазалилом и тиабендазоном. На упаковке содержится рекомендательная информация, употреблять ягоды без кожуры.
Европейское законодательство запрещает использование этих опасных веществ в сельском хозяйстве. Продукты, обработанные имазалилом и тиабендазоном, не меняют вкуса или внешнего вида, но при их употреблении поражаются печень и почки, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro
Власти Румынии предупреждали о фруктах, обработанных этими двумя веществами еще в ноябре прошлого года. Тогда выяснилось, что имазалилом и тиабендазоном обрабатывали цитрусовые.
"Внимательно прочитайте этикетку на продуктах, которые вы покупаете. Апельсины и цитрусовые, обработанные средством "имазилил", очень опасны для потребления человеком. Может возникнуть интоксикация, даже если вы не употребляете кожуру обработанных фруктов и овощей. Их необходимо вымыть, чтобы удалить пестициды с поверхности", - говорили чиновники.
«Эти вещества вызывают тяжелые расстройства пищеварения, от диареи до рвоты. Присутствует общее недомогание, могут появляться головные боли. Есть признаки того, что они влияют на мозг», - прокомментировал доктор Георге Еня.
Имазалил и тиабендазон - это фунгициды, химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, которые широко используемые турками при выращивании апельсинов и других цитрусовых, но в последнее время они начали использовать их для обработки клубники и вишни. Если в случае с цитрусовыми фруктами главный совет против этих пестицидов состоит в том, чтобы избегать потребления кожуры, у вишни это невозможно, и даже их мытье не устраняет опасность, потому что вещества проникают глубоко в плод.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) установила, что максимальная доза имазалила, разрешенная для человека, составляет 0,03 мг / кг от массы тела в день. Основной негативный эффект имазалила заключается в том, что он обладает канцерогенным действием. Исследования на животных подтвердили это. Было доказано, что имазалил может вызывать рак у мышей и крыс, особенно печени и щитовидной железы.