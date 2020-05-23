Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященном ситуации в Крыму, сообщило российское постпредство.
В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности, передает ria.ru
"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", — говорится в заявлении российского постпредства.
"Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии", — отмечается в сообщении.
Этим, как говорится в заявлении, они не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".
"Мы поздравляем всех крымчан с этим большим для них успехом в Совете Безопасности. Будем и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует", — подчеркивается в заявлении. ria.ru