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Лечебно-диагностический центр в Бендерах возобновил работу

Лечебно-диагностический центр в Бендерах возобновил работу

По решению Оперативного штаба, в Бендерах возобновил работу лечебно-диагностический центр. Пока прием проводится только в амбулаторных условиях. Записаться можно, предварительно позвонив по телефону в Бендерах: 2-20-30.

Как рассказала главный врач водолечебницы Анна Абиленцева, в график возвращаются поэтапно. Со вторника доступны консультации таких специалистов, как кардиолог, невролог и гастролог. Также можно сделать электрокардиограмму, исследование сердца и УЗИ. Работает клинико-диагностическая лаборатория. Забор анализов проводится с 8 до 10 утра, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.

С целью соблюдения карантинной дистанции количество посетителей ограничено. На входе всем измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфектором. Проводят учет и анкетирование каждого пациента. Запись построена так, чтобы у каждого кабинета было не более одного человека.

«Очередь пациентов составлена таким образом, чтобы между посещениями можно было провести обработку врача, коридоров, лифтов, всех поверхностей. Также у нас нанесены разметки для того, чтобы соблюдалась дистанция и не допускалось скопление людей ни в регистратуре, ни в коридорах», – рассказала корреспонденту БТВ главный врач Бендерского лечебно-диагностического центра Анна Абиленцева.

В учреждении созданы все условия для оказания безопасной и эффективной помощи. Специалисты производят диагностику заболеваний. Физиотерапевтические процедуры пока не проводят. Соблюдение карантинных мер при этом обязательно для всех. И врачи, и пациенты должны быть в масках и перчатках. График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

  • Вчера, 12:45
  • DTV
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