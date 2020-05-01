Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
Закон вводит понятие "дистанционное электронное голосование", которое подразумевает голосование без бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения. При выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдуме субъекта РФ, местного референдума в соответствии с порядком, установленным ЦИК России, возможно голосование избирателей и участников референдума по почте и дистанционно онлайн, передает tass.ru.
Закон также дает возможность собирать подписи избирателей через единый портал госуслуг. Это касается подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов, а кроме того, для назначения референдума. Количество собранных онлайн подписей должно быть прописано в законе субъекта России. При этом оно не может превышать половину от необходимого количества подписей для регистрации кандидата.
Также закон уточняет необходимые требования по заполнению подписных листов. Предусматривается, в частности, что участник референдума самостоятельно вписывает свои имя, отчество и фамилию, а не только подпись.
Закон также снижает порог недействительных подписей избирателей с 10% до 5%. Речь идет о тех подписях, выявление которых может стать причиной для отказа в регистрации кандидатов или в проведении референдума.
Голосование в режиме чрезвычайной ситуации Для удобства и защиты здоровья избирателей, снижения рисков распространения инфекционных заболеваний закон предусматривает в случае введения режима ЧС или повышенной готовности в регионе России или на территориях двух и более муниципальных образований право субъекта РФ отсрочить выборы высших должностных лиц региона, если они избираются депутатами местного законодательного органа.
Кроме того, предусматривается возможность голосования вне специальных помещений на территориях, пригодных для этого, например, на домовых территориях общего пользования. По закону такое голосование можно провести досрочно, однако не ранее чем за семь дней до дня голосования. Сроки и порядок проведения такого голосования устанавливает Центральная избирательная комиссия РФ.
Для создания удобства и условий для защиты здоровья граждан голосование может быть проведено досрочно для избирателей, проживающих или находящихся в населенных пунктах, где нет помещений для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. Порядок такого голосования установит ЦИК РФ, и оно может быть проведено не ранее чем за 15 дней до дня выборов.
Кроме того, расширяется перечень тех уважительных причин, по которым избиратели могут пользоваться выездным голосованием. Кроме случаев болезни или инвалидности, в список включены случаи, когда граждане не могут прибыть на участки, так как осуществляют уход за нуждающимися в этом лицами. Закон закрепляет дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан, обеспечение удобства, доступности и безопасности проведения выборов. Закон при этом не отменяет традиционное голосование посредством бюллетеней. tass.ru