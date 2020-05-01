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В Иерусалиме откроют для посетителей Храм Гроба Господня

В Иерусалиме откроют для посетителей Храм Гроба Господня

Верующие должны будут соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим объектам, расположенным в храме.
Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) в Иерусалиме откроется для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил Иерусалимский патриархат в субботу, 23 мая.

"Следя за развитием обстановки на Святой земле, мы, главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской – ред.), хранители Храма Гроба Господня, хотели бы сообщить, что с воскресенья, 24 мая, это святое место будет вновь открыто для посетителей и верующих", – говорится в заявлении.

Уточняется, что одновременно внутри смогут находиться лишь 50 человек. Всех посетителей будут проверять на наличие повышенной температуры и других признаков заражения коронавирусом, сообщает korrespondent.net.

Ношение защитных масок также является обязательным условием посещения храма. Верующие должны будут соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим расположенным в храме объектам.

Храм Гроба Господня был закрыт 25 марта из-за распространения коронавируса "до дальнейшего распоряжения". Также сообщалось, что в этом году из-за пандемии не пустили паломников на схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:39
  • DTV
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