Dnestr.TV

 
0

Бавария в результативном матче разгромила Айнтрахт

Бавария в результативном матче разгромила Айнтрахт

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

До перерыва «Бавария» забила дважды — по одному голу в актив записали полузащитник Леон Горецка и нападающий Томас Мюллер. В начале второй половины форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество мюнхенцев, передает championat.com.

На 52-й минуте отличился защитник «Айнтерахта» Мартин Хинтереггер. Спустя три минуты Хинтереггер отправил ещё один мяч в ворота хозяев. В середине второго тайма забил хавбек «Баварии» Альфонсо Дэвис. На 74-й минуте Хинтереггер стал автором автогола.

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Команда Ханс-Дитера Флика снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии» до четырёх очков.
championat.com
  • Вчера, 21:45
  • DTV
  • Просмотров: 21
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна