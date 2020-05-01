21 мая в районе населенного пункта Новенькое у границы Украины с РФ в Сумской области пограничники Сумского отряда задержали двух граждан Молдовы, сообщили в ГПСУ.
«31-летний мужчина вместе с 39-летней женщиной пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу и в обход пунктов пропуска попасть в Россию. Оказалось, что парочка уже попадала в этом году в поле зрения пограничников. Пограничники установили, что недавно их уже задерживали пограничники Черниговского отряда возле границы с Беларусью, тоже за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима», — отметили в ведомстве.
Но путешественники, видимо, решили еще раз «проверить», как пограничники охраняют российско-украинскую границу. По словам нарушителей — они шли в РФ, чтобы найти работу. Сейчас иностранцы задержаны, пишет journalist.today.
За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность за ст.202 и ч.2 ст.204-1 КУоАП. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд. journalist.today