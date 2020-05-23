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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

Власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму, сообщает консалтинговая компания Defense Express.

Украина заключила с соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 государствами. С помощью полученных данных можно определить "состав и место дислокации противника", обнаружить инженерные заграждения, выявление новых образцов военной техники и многое другое, отмечает компания, передает ria.ru

Defense Express особо выделяет американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французские Pleiades.

Осенью директор Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина". В Центре анализа международной торговли оружием усомнились в реальности таких вооружений, пояснив, что Украина потеряла компетенцию в области разработки вооружений в 2014 году, когда Киевом было принято решение о разрыве кооперационных связей с Россией.

ria.ru
  • Вчера, 21:51
  • DTV
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