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"Воины против COVID-19": новая серия кукол

"Воины против COVID-19": новая серия кукол

В Испании начали производить серию кукол в костюмах медиков - так детям проще объяснить важность борьбы с коронавирусом.

Игрушка, она для того и существует, чтобы радовать глаз, забавлять, а подспудно - формировать понятия о мире взрослых, в том числе о том, чем он живет.

А авансцену занимают фигурки врача и медицинской сестры.

Кто знает, может кто-нибудь из малышей, которым подарили такую куклу, через годы решить стать медиком.

Любовь к этой благородной профессии может быть заложена с младых ногтей. А уважение - наверняка и в обязательном порядке.



sputnik.md
  • Вчера, 22:14
  • DTV
  • Просмотров: 25
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