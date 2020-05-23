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"Воины против COVID-19": новая серия кукол
В Испании начали производить серию кукол в костюмах медиков - так детям проще объяснить важность борьбы с коронавирусом.
Игрушка, она для того и существует, чтобы радовать глаз, забавлять, а подспудно - формировать понятия о мире взрослых, в том числе о том, чем он живет.
А авансцену занимают фигурки врача и медицинской сестры.
Кто знает, может кто-нибудь из малышей, которым подарили такую куклу, через годы решить стать медиком.
Любовь к этой благородной профессии может быть заложена с младых ногтей. А уважение - наверняка и в обязательном порядке.
sputnik.md
- Вчера, 22:14
- DTV
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