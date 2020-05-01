В Государственный таможенный комитет ПМР в последнее время стали поступать письма от обеспокоенных граждан – владельцев автомобилей с приднестровской регистрацией, находящихся в данное время на территории Российской Федерации. Срок временного ввоза в РФ их машин истек или истекает, а необходимые таможенные процедуры владельцы не могут произвести из-за карантина.
Основываясь на официальном сообщении Федеральной таможенной службы России, ГТК ПМР информирует соотечественников: срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который истекает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, продлен до 30 сентября 2020 года включительно. Соответствующее Решение Совета ЕЭК № 47 от 29 апреля 2020 года вступает в силу с 28 мая 2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, передает пресс-служба ведомства.
Владельцам таких автомобилей не нужно дополнительно обращаться в таможенный орган для заполнения пассажирской таможенной декларации или заявлений: срок будет продлен на основании ранее поданных документов. Вместе с тем, это не освобождает физических лиц от необходимости соблюдать требования и ограничения при использовании временно ввезенных транспортных средств, а также от исполнения обязанности по их обратному вывозу.
Таким образом, владельцы транспортных средств, по которым невозможно было завершить процедуру временного ввоза в связи с пандемией COVID-19, смогут до 30 сентября 2020 года исполнить обязательства, принятые при ввозе таких автомобилей на территорию ЕАЭС. customs.gospmr.org