Dnestr.TV

 
0

Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года

Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в Молдове (НЧКОЗ) 25 мая 2020 года (решение номер 12) решила:

Отменена осязательная изоляция для:

- проезжающих Молдову транзитом

- приехавших на лечение и сопровождающих их лиц

- представителей гуманитарных миссий

- сотрудников трансграничных подразделений

- водителей грузовых автомобилей и сопровождающих грузы

- студентов и школьников, обучающихся за границей

- командированным.

С 26 мая возобновляется ЖД и наземное пассажирское сообщение. Пассажиры должны занимать только сидячие места и быть в масках.


С 1 июня возобновляют работу:

- рынки Кишинева и Бельц

- с 15 июня - общепит и спортзалы. В последних остаются закрытыми раздевалки, душевые и бассейны.

Предписаны меры профилактики от коронавируса для рынков и общепита.

- На входе на рынки будут измерять температуру.

- Каждые три часа прилавки будут окроплять дезинфектантом.

- Между продавцами расстояние должно быть 2 м, между посетителями - 1.

В общепите

- То же измерение температуры всяк входящему

- За столом может находиться не больше 4 человек за исключением родственников

- Расстояние между посетителями 1,5-2 м

- Каждые 2 часа санобработка.

Сложнее всего представить, как убирают со стола на рынке все продукты раз в 3 часа или выгоняют из пиццерии всех посетителей раз в 2 часа для дезинфекции.

Тренажерные залы и фитнес-центры Молдовы возобновляют работу с 15 июня без доступа в раздевалки, душевые и бассейны.

Вводится ограничение на единовременное посещение таких заведений.

В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, между спортинвентарем должно быть расстояние в 2 метра, персонал должен быть обеспечен средствами защиты, после каждой тренировки /занятия инвентарь должен обрабатываться с использованием одноразовых салфеток с дезинфицирующими средствами для санации.
kp.md


  • Сегодня, 06:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна