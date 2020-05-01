Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в Молдове (НЧКОЗ) 25 мая 2020 года (решение номер 12) решила:
Отменена осязательная изоляция для:
- проезжающих Молдову транзитом
- приехавших на лечение и сопровождающих их лиц
- представителей гуманитарных миссий
- сотрудников трансграничных подразделений
- водителей грузовых автомобилей и сопровождающих грузы
- студентов и школьников, обучающихся за границей
- командированным.
С 26 мая возобновляется ЖД и наземное пассажирское сообщение. Пассажиры должны занимать только сидячие места и быть в масках.
С 1 июня возобновляют работу:
- рынки Кишинева и Бельц - с 15 июня - общепит и спортзалы. В последних остаются закрытыми раздевалки, душевые и бассейны.
Предписаны меры профилактики от коронавируса для рынков и общепита.
- На входе на рынки будут измерять температуру.
- Каждые три часа прилавки будут окроплять дезинфектантом.
- Между продавцами расстояние должно быть 2 м, между посетителями - 1.
В общепите
- То же измерение температуры всяк входящему
- За столом может находиться не больше 4 человек за исключением родственников
- Расстояние между посетителями 1,5-2 м
- Каждые 2 часа санобработка.
Сложнее всего представить, как убирают со стола на рынке все продукты раз в 3 часа или выгоняют из пиццерии всех посетителей раз в 2 часа для дезинфекции.
Тренажерные залы и фитнес-центры Молдовы возобновляют работу с 15 июня без доступа в раздевалки, душевые и бассейны.
Вводится ограничение на единовременное посещение таких заведений.
В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, между спортинвентарем должно быть расстояние в 2 метра, персонал должен быть обеспечен средствами защиты, после каждой тренировки /занятия инвентарь должен обрабатываться с использованием одноразовых салфеток с дезинфицирующими средствами для санации. kp.md