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Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближайшие недели
Орган гражданской авиации подготовил список чартерных рейсов, которые были утверждены Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в РМ.
Рейсы будут выполнены с 29 мая по 16 июня двумя авиакомпаниями.
Список рейсов:
Air Moldova
29 мая Кишинев – Лондон – Кишинев
2 июня Кишинев – Москва – Кишинев
6 июня Кишинев – Дублин – Кишинев
7 июня Кишинев – Лондон – Кишинев
8 июня Кишинев – Париж – Кишинев
16 июня Кишинев – Тель-Авив – Кишинев
Fly One
3 июня Кишинев – Москва – Кишинев
5 июня Кишинев – Москва – Кишинев
7 июня Кишинев – Москва – Кишинев
9 июня Кишинев – Москва – Кишинев
11 июня Кишинев – Москва – Кишинев
13 июня Кишинев – Москва – Кишинев
2 июня Кишинев – Париж – Кишинев
12 июня Кишинев – Париж – Кишинев
4 июня Кишинев – Верона – Кишинев
8 июня Кишинев – Верона – Кишинев
10 июня Кишинев - Парма - Кишинев
6 июня Кишинев – Дублин – Кишинев
14 июня Кишинев – Дублин – Кишинев
Бронирование билетов можно сделать на официальных сайтах по ссылкам - www.airmoldova.md и www.flyone.eu.
Также на сайтах можно узнать всю необходимую информацию об условиях перелета и расписании полетов.
- Сегодня, 18:20
- DTV
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