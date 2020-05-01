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Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближайшие недели

Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближайшие недели

Орган гражданской авиации подготовил список чартерных рейсов, которые были утверждены Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в РМ.

Рейсы будут выполнены с 29 мая по 16 июня двумя авиакомпаниями.

Список рейсов:

Air Moldova

29 мая Кишинев – Лондон – Кишинев

2 июня Кишинев – Москва – Кишинев

6 июня Кишинев – Дублин – Кишинев

7 июня Кишинев – Лондон – Кишинев

8 июня Кишинев – Париж – Кишинев

16 июня Кишинев – Тель-Авив – Кишинев

Fly One
3 июня Кишинев – Москва – Кишинев

5 июня Кишинев – Москва – Кишинев

7 июня Кишинев – Москва – Кишинев

9 июня Кишинев – Москва – Кишинев

11 июня Кишинев – Москва – Кишинев

13 июня Кишинев – Москва – Кишинев

2 июня Кишинев – Париж – Кишинев

12 июня Кишинев – Париж – Кишинев

4 июня Кишинев – Верона – Кишинев

8 июня Кишинев – Верона – Кишинев

10 июня Кишинев - Парма - Кишинев

6 июня Кишинев – Дублин – Кишинев

14 июня Кишинев – Дублин – Кишинев

Бронирование билетов можно сделать на официальных сайтах по ссылкам - www.airmoldova.md и www.flyone.eu.

Также на сайтах можно узнать всю необходимую информацию об условиях перелета и расписании полетов.
  • Сегодня, 18:20
  • DTV
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