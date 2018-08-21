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Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2021 год

Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2021 год

В Приднестровье Постановлением правительства были установлены предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2021 год.

Документом установлены следующие предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров в троллейбусах:

- Перевозка пассажиров электрическим транспортом – 3 рубля с человека за 1 поездку.

- Проездной билет перевозки пассажира электрическим транспортом – 132 рубля с человека в месяц.

- Провоз багажа, разрешенного к провозу в электрическом транспорте – 3 рубля за 1 место багажа.

Тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.

Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2021 год
  • Сегодня, 08:42
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