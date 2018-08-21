В Приднестровье Постановлением правительства были установлены предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2021 год.Документом установлены следующие предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров в троллейбусах:- Перевозка пассажиров электрическим транспортом – 3 рубля с человека за 1 поездку.- Проездной билет перевозки пассажира электрическим транспортом – 132 рубля с человека в месяц.- Провоз багажа, разрешенного к провозу в электрическом транспорте – 3 рубля за 1 место багажа.Тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.