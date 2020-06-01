В Республиканской туберкулёзной больнице завершили ремонт пищеблока и прачечной. На презентации объектов присутствовали глава Министерства здравоохранения Кристина Албул, председатель Комитета Верховного Совета ПМР по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан и депутат по избирательному округу №3 «Борисовский» Олег Петрик.
Ремонтные работы начались осенью 2019 года, средства выделили из Фонда капитальных вложений. За это время площадь больничного пищеблока увеличилась. Здесь появились отдельные цеха для мучных изделий, приготовления пищи из овощей, мяса и рыбы, а также служебные помещения, передает novostipmr.com.
«Я думаю, что сейчас среди медучреждений республики это самый современный пищеблок, что крайне важно, потому что ничего привозного здесь нет – только хлеб, всё остальное готовится нашими поварами», - подчеркнула Кристина Албул.
Строители заменили вентиляционную систему, канализацию и водопровод, полы, двери и окна, выполнили отделку помещений. Кроме этого, закуплены посуда и необходимая для кухни техника. Объект полностью соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям. На строительные работы было потрачено более миллиона рублей, оснащение оборудованием и инвентарём – 200,5 тысяч рублей.
На капитальный ремонт прачечной потребовалось около 300 тысяч рублей, а на приобретение и установку техники – более 800 тысяч рублей. Кристина Албул рассказала, что в Приднестровье впервые появились такие современные барьерные стиральные машины.
«Барьерная машина предполагает, что в прачечную инфекционного профиля с одной стороны (в так называемой грязной зоне) поступает бельё, стирается и уже в чистой зоне, за дверью, мы получаем выстиранное бельё. Затем производится его сушка и глажка», - рассказала глава Минздрава.
Оборудование, по словам Кристины Албул, закупали согласно предписаниям санитарно-эпидемиологической службы, руководствуясь приднестровскими и российскими стандартами, сообщает пресс-служба Минздрава.
«Создание и восстановление социальной инфраструктуры – это одна из основных стратегических задач государства. Всё это делается для улучшения жизни и здоровья наших граждан. Несмотря на сложности, возникшие сейчас в нашей республике и во всём мире, эта государственная программа не только не была свёрнута, но и активно продолжилась в части восстановительных работ, ремонтов социальных объектов, в первую очередь в системе здравоохранения. Это для нас, приднестровцев, очень важно», – цитирует депутата Верховного Совета Олега Петрика парламентская пресс-служба.
Работа по программе Фонда капвложений продолжается. В приоритете – объекты здравоохранения, отметил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан. Две недели назад он принимал участие в открытии после ремонта ещё одного медицинского объекта – стационара кожвендиспансера в Тирасполе.
«Отрадно практически каждую неделю участвовать в открытии новых объектов в системе здравоохранения, которые ремонтируются по программе капвложений. Всё-таки объекты здравоохранения нужно максимально довести до тех параметров, которые были изначально заложены в бюджете», - подчеркнул Сергей Чебан.