В ходе одного из рабочих совещаний Президент отметил, что республика не оставит без внимания одну из важнейших дат в истории Приднестровья – День Бендерской трагедии. Памятные мероприятия 19 июня будут в обязательном порядке организованы.
Учитывая пандемию и действие ограничительных мер, массовости не будет. Церемония возложения цветов на бендерском Мемориале Памяти и Скорби пройдет узким кругом: участие в ней примут руководство страны и города. Состоится и традиционная Регата Памяти. Старт будет дан с обновленной по поручению Президента ПМР к этой дате гребной базы «Чайка». Ремонтно-строительные работы там ведутся за счет Фонда капитальных вложений и находятся на завершающей стадии. Объект – на президентском контроле, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
«Этот социально значимый объект давно нуждался в реконструкции. Новоселье было обещано бендерчанам к 19 июня, и оно состоится, как и регата, ставшая неотъемлемой составляющей программы мероприятий, посвященных Дню Бендесркой трагедии. Мы выйдем на воду и почтим память приднестровцев, погибших, защищая независимость республики», – отметил Вадим Красносельский. president.gospmr.org